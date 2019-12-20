تطبيق تويتر على آيباد يحصل على إعادة تصميم جديدة

قدّمت تويتر تحديثًا جديدًا لتطبيقها على أجهزة آيباد ومعه حصل التطبيق على إعادة تصميم مطلوبة وبشدة.

يعرض تطبيق الشبكة الاجتماعية تويتر على أجهزة آيباد كل شيء في عمود واحد مع الكثير من المساحات البيضاء الضائعة على أي من الجانبين، أما الآن فقد تغيّرت الأمور، حيث في أحدث إصدار للتطبيق وفّر معه تصميم جديد يجعل من استخدام شاشة الجهاز اللوحي أكثر فعالية، وذلك من خلال إضافته لأعمدة متعددة على غرار واجهة الويب الخاصة بالخدمة.

ومع هذا التصميم الجديد، ستجد على اليسار أو اليمين “حسب اللغة” شريط التنقل في تويتر، بينما يمكن العثور على الموضوعات الشائعة الآن على اليمين أو اليسار اعتمادًا على لغة التطبيق، وعلى الرغم من أن التصميم الجديد يشكل تقنيًا تصميم متعدد الأعمدة، إلا أنه لا يزال بعيدًا عن ما ستجده في تطبيقات مثل TweetDeck، حيث مع الأخير يمكنك تخصيص ما يعرضه كل عمود تمامًا، سواء أكان موجزًا ​​عن الإشارات أو الرسائل المباشرة أو علامة تصنيف معينة، وللأسف الشديد لن تحصل على نفس المرونة في واجهة تطبيق تويتر الجديدة.

أخيرًا، يبدو أن هذا التحديث يصل بشكل تدريجي لحملة أجهزة آيباد، بالتالي فهو غير متوفّر لجميع المستخدمين حتى الآن.

لكن إذا كنت تريد معاينة لما يبدو عليه التصميم الجديد، فيمكنك التحقق من واجهة الويب الحالية لتويتر التي تبدو مشابهة.

المصدر:

Applesfera