آبل توسع برنامج اكتشاف الثغرات ليشمل كافة أنظمتها ومنصتها السحابية

آبل توسع برنامج مكافآت اكتشاف الثغرات ليشمل جميع أنظمة التشغيل خاصتها ومنصة iClould

في تعزيز للجانب الذي غزت فيه آبل عقول الملايين وتدعيماً لسياسة الأمن والحفاظ على بيانات المستخدمين أعلنت الشركة عن توسيع برنامجها الخاص بمكافأة اكتشاف الثغرات ليشمل جميع الباحثيين الأمنيين.

ويصبح برنامجها اليوم يغطي كافة أنظمة التشغيل في الشركة macOS وtvOS وwatchOS بجانب iOS بالطبع ومنصتها السحابية iClould، حيث كان برنامج مكافآت آبل لاكتشاف الثغرات مقتصراً مسبقاً على الدعوات ويغطي نظام iOS فقط.

وجاء إعلان الشركة عن توسيع برنامج مكافآت اكتشاف الثغرات والتي تصل قيمتها لمليون دولار على الحساب الشخصي في تويتر لـ Ivan Krstić مدير القسم الأمني في الشركة الأمريكية.

Now live!

🔺The new Apple Security Bounty! https://t.co/T4A2vTGSnM

🔺The new Apple Platform Security guide, featuring Mac for the first time!https://t.co/76qglenmif

(PDF version: https://t.co/8F4kb8izgD)

🔺My Black Hat 2019 talk: https://t.co/bqs6A3VAQ8

Happy holidays! 🎄

— Ivan Krstić (@radian) December 20, 2019