سامسونج تتبني الكاميرا المستطيلة في هاتف نوت 10 لايت القادم

أطلقت شركة سامسونج النسخة الثابتة من جالكسي نوت 10 أغسطس الماضي لكنها لم تكتفي بالنسختين، فقد أظهرت صورأ جديدة نشرها موقع WinFuture هاتف سامسونج القادم جالكسي نوت 10 لايت بكاميرا خلفية مستطيلة!

ووفقاً للصورة المسربة والتي غرضها تسويقي بحث بكل تأكيد احتفاظ نوت 10 لايت بالكاميرا الأمامية في ثقب أعلى الشاشة مع ثلاث كاميرات خلفية موزعات في شكل مستطيل بنسق مشابه لكامير آيفون 11 و جوجل بكسل 4 وبكل تأكيد على شكل مغاير لنسخة نوت 10 الأساسية صاحبة الكاميرات العمودية.

فيما سيبقى الهاتف محتفظ بميزة أساسية في هواتف نوت وهو قلم S Pen الذي سيأتي مرفق مع الهاتف، مع كونه سيحظى بثلاثة ألوان مختلفة وهي الأسود والأحمر واللون اللامع المتدرج.

هذا تقريباً كل ما جاء من تسريبات حول نوت 10 لايت حسب الموقع الذي لم يتم التطرق للمواصفات الداخلية لكن على الأغلب لن تكون نسخ لايت بقوة النسخة الأساسية وكذلك بالنسبة للسعر.

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المصدر

winfuture