Ring Master لزيادة نغمة رنين هاتفك الأندرويد بشكل تدريجي

تطبيق Ring Master أحد التطبيقات الجديدة والمهمة بنفس الوقت على متجر جوجل بلاي لمستخدمي أندرويد ومعه ستُدير جميع أصوات هاتفك.

العديد من التطبيقات تكون قادمة ببعض المزايا الحصرية في بعض الهواتف الذكية، بالتالي تَعُمّ الفائدة بين جميع مستخدمي أندرويد وبغض النظر عن الشركة المُصنّعة للهواتف، Ring Master أحد هذه التطبيقات والذي يعمل تلقائيًا على زيادة نغمة الرنين بشكل تدريجي، بحيث يمكنك تجنّب الصدمات المفاجئة من النغمات العالية، بعبارة اخرى، مع التطبيق ستتمكّن من ضبط مقدار الصوت الذي تريد زيادته وسيهتم Ring Master بالباقي.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحدّ، حيث مع هذا التطبيق المفيد حقًا، ستتمكّن من تعيين هاتفك الأندرويد على الاهتزاز أولًا والرنين لاحقًا، وبذلك وفّر هذا التطبيق ميزة حصرية وفريدة في هواتف جوجل بيكسل لجميع هواتف أندرويد الأخرى.

ولعل أفضل جزء في التطبيق أنه لا يدعم تخصيص النغمات للمكالمات الهاتفية الواردة فقط، ولكنه يدعم أيضًا تطبيقات التراسل المعروفة، مثل تطبيق واتساب وماسنجر وتطبيق فايبر ,,إلخ، أخيرًا، تطبيق Ring Master متاح للتحميل مجّانًا على متجر جوجل بلاي، وللاستفادة الكاملة من مميزاته عليك شراء النسخة الكاملة من التطبيق، على أن يدعم أندرويد 6.0 فأحدث.

تحميل تطبيق RingMaster على جوجل بلاي.