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16 تطبيق و 7 ألعاب متاحة مجّانًا ولفترة محدودة على أندرويد
كما عودناكم وبشكل أسبوعي نستعرض معكم باقة من ألعاب وتطبيقات نظام التشغيل أندرويد المدفوعة، على أن تكون متاحة مجّانًا وبالكامل لفترة محدودة لجميع المستخدمين. لتكون هذه المقالة صفقة كبيرة لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد المذكور، ودائمًا ما نؤكد لا تُؤجل تحميل أي تطبيق أو لعبة تُعجِبُكَ فربما لا يتم الأخذ بالوقت المحدد والرجوع لسعره الحقيقي في أي وقت، عمومًا دعونا لا نتحدث أكثر وننتقل بشكل مباشر للقائمة ( 16 تطبيق و 7 ألعاب على متجر جوجل بلاي ):
التطبيقات:
- Simply HDR : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
- ProCam 7 : السعر الحقيقي 6.49$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Text Analyzer Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- QR and Barcode Scanner PRO : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Audible Broadcast text to sound walkie-talkie : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- CPU Cooler Pro – Phone Cooler Pro for Android : السعر الحقيقي 4.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- HQ Oscilloscope & Spectrum : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Life Quotes and Sayings : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Pay Save expense log : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- QR Barcode Scanner Pro : السعر الحقيقي 4.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Wild West 3D Live Wallpaper : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
- Anoo Icon (Beta) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Anoobul Icon (Beta) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Basicone : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Diamond – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Pino Icon : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
الألعاب:
- Quiz Knowledge 2019 – English : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
- The Hearts PRO : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- $ S.E.B. > : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- cress pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Hunter Rush – Premium : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Tower of Infinity VIP : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Leprica PRO Castles Races: Humans, Ancients, Nagas : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.