منصة Floranow تُغلق جولة استثمارية بقيمة 3 ملايين دولار

جولة استثمارية شاركت ومضة في قيادتها لصالح Floranow تكللت بجني 3 ملايين دولار أمريكي.

أعلنت ومضة، الشركة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط في مجال تمكين البيئات الحاضنة للشركات الناشئة، بالمشاركة مع جلوبال فينشرز في قيادة جولة استثمارية من الفئة “Series A” بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي في منصة Floranow لبيع الأزهار عبر الإنترنت.

وشملت الجولة مستثمرين سابقين؛ شركة داش فينشرز، ومجموعة جبار للإنترنت، بجانب مستثمرين جدد؛ شركة سيروكو هولدنجز، وشركة أدامتيك فنتشرز، شركة زعيتر هولدينج كابيتال، وشركة ه. ب. إنفستمنتس، بالإضافة إلى عدد من المستثمرين الأفراد المميزين.

يعتبر هذا الاستثمار هو الثاني لشركة ومضة في Floranow، حيث سبق وشاركت بجولة في ديسمبر 2017 بمشاركة مجموعة جبار للإنترنت وشركة داش فينشرز.

كانت شركة Floranow التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها قد تأسست عام 2016 بواسطة شريف مزايك، حيث تعمل على ربط اختصاصيين البستنة والموردين من جميع أنحاء العالم مباشرة ببائعي الزهور بالتجزئة من خلال سوقها الإلكتروني المتخصص للمعاملات بين الشركات (B2B).

تقول Floranow أنها ستستخدم هذه الجولة من التمويل لدعم نمو الشركة في الكويت وزيادة توسعها في دول مجلس التعاون الخليجي، بدءًا من المملكة العربية السعودية. وستركز كذلك على تحسين تقنية المنصة الإلكترونية التي تمتلكها.

تلعب المنصة دورًا حيويًا في تقليص دور الوسطاء في السوق بالنسبة لمنتجات البستنة وتقليل التباين في الطلب على بائعي الزهور، ما يؤدي إلى تجاوز طبقات متعددة من سلسلة التوريد المكلفة وغير الفعالة في بعض الأوقات بفعالية كبرى.

وبالحديث عن هذا الاستثمار، قال فادي غندور، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في شركة ومضة: “شريف هو شخص مخضرم في هذه الصناعة ويتمتع بمعرفة عميقة بالقطاع، وقد قام هو وفريقه من خلال شركة Floranow ببناء بنية تحتية رقمية قوية لسلسلة التوريد واللوجستيات على مستوى المعاملات بين الشركات، وتلك البنية التحتية جاهزة لإعادة تشكيل قطاع بيع الأزهار بالتجزئة”.

بدوره، قال مؤسس Floranow، شريف مزايك: “نحن متحمسون للغاية لإنهاء هذه الجولة التي ستدعم جهودنا في بناء سوق عالمي يربط بين المزارعين والمشترين في صناعة الأزهار. إننا نواصل توسيع شبكة شركائنا من الصين إلى كولومبيا ومن هولندا إلى كينيا، ونسعى إلى رقمنة سلاسل التوريد وتحسينها وخلق قيمة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين”.

كانت Floranow ومن إنشائها قد أضافت أكثر من 12,000 سلعة مدرجة على سوقها، نجحت في إضافة مئات المزارعين من جميع أنحاء العالم بما في ذلك كولومبيا، سريلانكا، وتايلاند.

الجدير بالذكر أن قاعدة بيانات إحصاءات التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة (كومتريد)، تُشير إلى وصول إجمالي قيمة واردات الزهور المقطوعة 124 ملايين دولار أمريكي في الإمارات العربية المتحدة، والكويت والبحرين وعمان والمملكة العربية السعودية في عام 2017، بزيادة قدرها 40% عن القيمة في 2010 والتي بلغب 75 مليون دولار أمريكي. فيما تقدر الصادرات العالمية في جميع أنحاء قطاع البستنة بأكثر من 20 مليار دولار.