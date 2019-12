فيس بوك: نتتبع مكانك حتى لو أوقفت الـ GPS

لا جديد هنا، مجرد إعادة تأكيد ما نعرفه، حيث أعلمت فيس بوك أعضاء مجلس الشيوخ أنها تقوم بتتبع مواقع المستخدمين حتى لو أوقفوا إعدادات GPS في هواتفهم.

وشرح رئيس الخصوصية في فيس بوك Rob Sherman كيف ولماذا تقوم فيس بوك بتتبع مواقع المستخدمين حتى لو أوقفوا خيارات GPS في هواتفهم. وذلك في معرض إجابته عن سؤال عدد من السيناتور حول سياسة تتبع المواقع لدى فيس بوك.

وتستخدم فيس بوك عدة أمور مثل عنوان IP والأماكن التي قمت بتسجيل الدخول منها والصور التي تمت الإشارة إليك فيها، وذلك لتحديد موقعك وعرض ما يناسبك بناءً عليه من إعلانات ومنشورات.

هذا هو صلب عمل فيس بوك، عرض الإعلانات لمن تناسبه باستهداف دقيق للغاية، ولن تتخلى عنه مهما رفعت من شعارات للخصوصية وحماية المستخدم. وفي الواقع ليس جديداً انتهاك فيس بوك لخصوصية المستخدمين بكل الأشكال، إن لم يكن عبر المواقع الجغرافية فمن خلال أشياء أخرى قمنا بتغطيتها.

