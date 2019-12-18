فيس بوك تحظر المؤثرين من ترويج السجائر الإلكترونية والأسلحة

لدى فيس بوك سياسة تحظر نشر إعلانات تروج للسجائر الإلكترونية والأسلحة، لكن الشركات أصبحت تلجأ للمؤثرين لنشر محتوى ترويجي على حساباتهم في فيس بوك وانستجرام لذلك، والآن أصبح هذا أيضاً ممنوعاً.

وتوفر فيس بوك خاصية المحتوى الترويجي branded content التي تتيح للمؤثرين نشر منشورات تظهر لها علامة مميزة لتعلم المتابعين أنها إعلان ترويجي. والآن حتى لو نشرت إعلانات من هذا النوع لمنتجات المكملات الغذائية والكحوليات، فإنها ستتعرض لبعض القيود.

وستوفر فيس بوك للمؤثرين أدوات تتيح لهم تحديد الحد الأدنى من العمر للمتابعين الذين يمكنهم مشاهدة المحتوى، وذلك نظراً لأن فيس بوك تسمح لعمر 13 عام من استخدام خدماتها، لكن بعض المنتجات محظورة على من هم أقل من 18 عام.

وتعرضت فيس بوك مؤخراً للعديد من الانتقادات للسماح للمؤثرين عبر شبكتها الاجتماعية وانستجرام بالترويج لمنتجات مؤذية كالسجائر الإلكترونية الذي ثبت ضررها على الصحة العامة