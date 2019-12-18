تطبيق Vimeo يحصل على خيار البث المباشر وأداة تسجيل فيديو مدمجة

يحصل تطبيق Vimeo على دعم البث المباشر والتسجيل في آخر تحديث له.

منذ سبع سنوات أي منذ عام 2012 كان انطلاق تطبيق Vimeo بين المستخدمين، وكان يهدف بشكل دائم إلى مشاهدة الفيديوهات بشكل أساسي وذلك بدلًا من إنشائها، والآن مع أحدث إصدار من التطبيق تغيّرت هذه الفكرة، حيث أصبح أخيرًا يدعم البث المباشر وتسجيل الفيديو من داخل التطبيق، وما عليك سوى فتح كاميرا الفيديو المدمجة معه وستكون مستعد بعد ذلك تمامًا.

وكما أشرنا، قبل هذا التحديث، كان يمكنك إضافة محتوى جديد إلى Vimeo من خلال التطبيق، ومع ذلك كان عليك تسجيل مقاطع الفيديو في تطبيق آخر ثم إرسالها عبر علامة التبويب “تحميل”، وعبر علامة التبويب المذكورة ستكون المكان الذي أضافت فيه المنصة ميزات التسجيل الجديدة.

أما فيما يخص واجهة الكاميرا المدمجة والجديدة، فهي أولًا بسيطة، ويمكنك معها استخدام الفلاش، وحتى تطبيق بعض التأثيرات وأكثر، وعند الانتهاء من التسجيل، يتيح لك التطبيق إعداد تفاصيل الفيديو قبل النشر، أخيرًا، من المحتمل أن تجعل Vimeo خاصية بث الفيديو هذه جزءًا من خدمة الاشتراك المدفوعة في التطبيق، والموجّهة غالبًا للعلامات التجارية، وستُكلف نحو 75 دولار، مع عدم وجود تأكيد من الشركة حول هذا الأمر.

تحميل تحديث التطبيق على أندرويد.

تحميل تحديث التطبيق على iOS.