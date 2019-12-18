تطبيق Hulu يدعم أخيرًا الكروم كاست وأجهزة جوجل هوم الذكية

تحصل تطبيق Hulu “هولو” أخيرًا على دعم صوتي لأجهزة الكروم كاست وشاشات جوجل هوم الذكية.

بمرور الوقت، بدأ مزودو خدمات البرامج والأفلام التلفزيونية الرئيسية في تقديم الدعم الصوتي لمساعد جوجل “Google Assistant”، وذلك كي يتمكن المستخدمون من الوصول إلى المحتوى المُفضّل لديهم على أجهزة الكروم كاست وجوجل هوم الرئيسية عن طريق التحدث، وخلال الأسابيع القليلة الماضية، أعلنت شركة Sling عن إضافة خدماتها إلى قائمة جوجل المتزايدة، اليوم وبشكل رسمي أعلنت Hulu عن دخولها لهذه القائمة.

وبهذا الدعم، ستنضم هولو كشريك محتوى في جوجل هوم إلى جانب أسماء رئيسية أخرى، بما في ذلك نتفليكس و CBS All Access و HBO Now، من جانبه ولحتى وقت كتابة هذا الخبر، لا يوجد حاليًا خيار لربط هولو مع تطبيق جوجل هوم، ومع ذلك، أكد مُتحدث باسم جوجل أن الدعم سيتم نشره خلال الأيام القليلة القادمة.

أخيرًا، لمعرفة ما إذا كان دعم خدمة هولو متاحًا لجهازك في الوقت الحالي، افتح تطبيق جوجل هوم ومن ثم انتقل الى الاعدادات وصولًا إلى تبويب الفيديو والبرامج التلفزيونية “TV & video”، بعد ذلك حدد “Link” بجانب أيقونة Hulu التي ستظهر قريبًا، بعد ذلك، اتبع التعليمات وستكون جاهزًا لنقل محتوى Hulu إلى شاشات العرض الذكية من Google Home و والكروم كاست.

المصدر:

دعم جوجل.