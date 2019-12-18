تطبيق إنستجرام يدعم الآن التقاط صور متعددة ومشاركتها في قصتك

تُضيف إنستجرام ميزة تنسيق “Layout” جديدة إلى قصصك في التطبيق.

قامت شركة إنستجرام اليوم بإطلاق تخطيط أو تنسيق جديد يُتيح لك تضمين صور متعددة في قصة واحدة، تمامًا كفكرة تنسيق “الكولاج” في تطبيقات تحرير ومعالجة الصور، بالتالي الآن وعندما تفتح كاميرا هاتفك الأمامية وتحدد خيار Layout في التطبيق، ستتمكن من الاختيار بين صورتين وست صور لتضمينها أو تجميعها في صورة واحدة.

ومع هذا الدعم، ستكون هذه الميزة أحدث الإضافات في سلسلة التحديثات التي تُقدّمها إنستجرام في قصصها، وإن كنتم تتذكرون، في الشهر الماضي أصبح من الممكن نقل قصصك بسلاسة إلى ملف التعريف على فيسبوك “Dating”، ناهيك عن اختبار مقاطع الصوت الثقيلة، فضلًا عن إضافة وضع إنشاء يُشبه إلى حد كبير الموجود في سناب شات.

وفي هذا الشأن، أشارت الشركة عبر حسابها الرسمي في تويتر، “باستخدام Layout، يمكنك الآن التقاط صور متعددة ومشاركتها في قصتك، لتكون بذلك طريقة جديدة ومبتكرة للتعبير عن نفسك”.

أخيرًا، هذه الإضافة متاحة الآن على التطبيق سواء على نظام تشغيل أندرويد أو على نظام iOS، ومع مرور الأيام، شكّلت القصص جزءًا مهمًا ومتزايدًا من قبل المستخدمين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، على رأسها خدمتي سناب شات وإنستجرام.

المصدر:

انستجرام تويتر.