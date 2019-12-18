البتكوين كان أفضل استثمار خلال آخر 10 سنوات

اعتبرت قناة CNN الأمريكية أن عملة البتكوين الرقمية كانت نجمة الاستثمار خلال العقد المنصرم، حيث حققت نمواً يفوق كل الأدوات الأخرى كالأسهم والسندات والسلع وحتى العملات الوطنية.

ولو استثمرت 1 دولار في البتكوين في عام 2010، فإنها تساوي قيمتها اليوم 90 ألف دولار!.

وكانت القفزة الأكبر في سعر البتكوين خلال الأعوام الثلاثة الماضية فقط. وكان السعر مستقراً منذ 2010 وحتى أواخر 2016، وهنا انفجرت الأسعار لتصل خلال أشهر قليلة إلى أكثر من 20 ألف دولار للبتكوين الواحد.

وبعدها هدأت الموجة وهبطت الأسعار لتصل إلى حوالي 6800 دولار حالياً.

بالطبع البتكوين كان أفضل من الأدوات التقليدية للاستثمار، فلو وضعت 1 دولار في الأسهم الأمريكية فإنها ستنمو إلى 3.46 دولار خلال عقد. ولو وضعتها في السندات ستنمو إلى 2.08 خلال عقد.

وبالنظر إلى سوق السلع فإن 1دولار في الذهب ستصبح 1.34 دولار وفي النفط ستتراجع قيمتها إلى 74 سنت فقط.

وتواجه البتكوين حالياً عدة تحديات وسيكون العام المقبل بمثابة الاختبار الحقيقي لقوتها كأداة استثمارية، وليست فقط عملة رقمية.