آبل وجوجل وأمازون تتعاون على توافق أجهزة المنزل الذكي

عقدت عمالقة أجهزة المنزل الذكية آبل وجوجل وأمازون اتفاقية شراكة لتبسيط الأمور وإجراءات توافق أجهزتها مع بعضها البعض خاصة على صعيد المساعدات الصوتية.

وسيشارك تحالف Zigbee الذي يضم عدة شركات بينها إيكيا للأثاث و NXP للمعالجات والشرائح في هذا المشروع الذي يدعى Connected Home over IP.

يهدف الاتفاق لتبسيط العمل أمام الشركات المصنعة لأجهزة المنازل الذكية لتتوافق مع خدمات المساعد الصوتي المنزلي الذكي، وهنا نخص سيري و أليكسا ومساعد جوجل.

كانت أمازون قد أطلقت مبادرة مشابهة في وقت سابق من هذا العام والتي تسمح للوصول إلى عدة خدمات مساعد صوتي منزلي بواسطة جهاز واحد فقط وكانت تدعم اليكسا وكورتانا وغيرها.

شهدت الشركات التقنية الكبرى راعية الإتفاق طفرة واسعة في إنتاج الأجهزة الذكية المنزلية لاسيما السماعات على اختلاف أحجامها ووظائفها، كما عملت على تطوير وتحسين قدرات مساعداتها الصوتية لمواكبة هذا النمو في المبيعات.