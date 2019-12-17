موقع Craigslist للإعلانات المبوبة يُطلِق أخيرًا تطبيقه على أندرويد و iOS

أعلن موقع Craigslist مؤخرًا عن إطلاق تطبيقه الخاص للإعلانات المبوبة على كلٍ من أندرويد و iOS.

في خطوة يراها الجميع متأخرة، أعلن موقع Craigslist أو كريجسليست بالعربية عن إطلاق تطبيق الخدمة لمستخدمي أندرويد و iOS، وذلك بعد نحو 25 سنة من إنشاء الموقع، ولمن لا يعرف هية الموقع، فهو عبارة عن شبكة إعلانية عبر الإنترنت، تعرض إعلانات مجانية للكثير من الأشياء، ليأتي الآن التطبيق ويوفّر أدوات الموقع على الهواتف المحمولة.

وفي هذا السياق، تتضمن هذه الإعلانات فرص العمل والسكن والسيرة الذاتية وبيع الخدمات ومنتديات للمناقشة وشراء وبيع السيارات والشاحنات والقوارب والدراجات النارية والمقطورات وقطع الغيار، وحتى أن هناك إعلانات تستهدف شراء وبيع الأثاث والأدوات المنزلية والالكترونيات والملابس وأكثر من ذلك بكثير.

من جانبه، وحتى هذه اللحظة، المراجعات الخاصة بالتطبيق ليست إيجابية، حيث يُشير العديد من المستخدمين أن تسجيل الدخول يكون إجباري عبر حساب جوجل، مما يعني أنه لا يمكنك استخدام حسابك في Craigslist تسجيل الدخول، ناهيك عن ميزة البحث غير موثوق بها، بحيث لا يمكنك حتى تصفية نتائجك، مما يعني أن البيانات المكررة ستشغل غالبية شاشتك، ومع ذلك، يبدو أن التطبيق ما زال في مراحله الأولى حيث من المتوقع أن يشهد تغيّرات وتحسينات جذرية مستقبلية.

على أي حال، إذا كنت من المهتمين بتحميل تطبيق Craigslist وتجربته، فهو متاج مجّانًا سواء على أندرويد أو iOS، ولتحميله انتقل من هنا او هنا على التوالي.