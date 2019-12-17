سوني تكشف عن زر خلفي ملحق ليد التحكم DualShock 4

كشفت شركة سوني عن ملحق جديد ليد تحكم DualShock 4 عبارة عن زر خلفي ملحق يتم وصله بسهولة في يد التحكم ويوفر تجربة جديدة للمستخدم.

الزر المحلق يتكون من زرين مختلفين للعب مع شاشة توضح آلية وكيفة تخصيص كليهما حسب رغبة اللاعب وبالتالي اختيار أسهل الطرق بالتوافق مع الأصابع الأكثر استخدماً لديه في أداء حركات أو مهمات حسب طبيعة اللعبة.

ووفقاً للفيديو التي نشرته الشركة للكشف عن الزر الملحق؛ فإنه متوافق مع كافة ألعاب البلاستيشين بما فيها ألعاب نظارات الواقع الافتراضي، حيث يملك المحق مخرج يمكن اللاعب من التواصل مع باقي الفريق أثناء اللعب ومتوافق مع ملحقات الواقع الافتراضي.

فيما يمكن تخصيص الزرين في المحلق الخلفي ليد تحكم DualShock 4 إلى 16 وظيفة مختلفة ستظهر بياناتها على شاشة OLED المضافة.

وسيتوفر الملحق في 23 يناير المقبل 2020 في الولايات المتحدة وكندا بسعر 30 دولار أمريكي أي ما يعادل 40 دولار كندي، بينما توفره في القارة الأوربية سيكون في فبراير بسعر 30 يورو.

يعد السعر معقول مع توقع إضافة جميلة لهواة ألعاب البلايستيشن والمولعين بتجربة كل ما هو جديد في هذا المضمار، مع العلم أن الجيل الخامس من بلايستيشن سيصل السوق خلال العام القادم حسب ما أكدت الشركة سابقاً.

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المصدر

سوني