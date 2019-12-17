جوجل تعمل على دمج خدمتها Tasks للمهام مع خدمتها الأخرى التقويم

في إشارة باستمرار العمل على خدمة وتطبيق المهام Tasks تعمل جوجل حاليًا على دمجه مع تطبيق التقويم الخاص بها.

مع بدايات خدمة Tasks للمهام من جوجل، كان الجميع يعتقد بأن الخدمة تقترب شيئًا فشئيًا من نهايتها، ولكن في العام الماضي، قررت جوجل إعطاء جرعة كبيرة للخدمة وإطلاق تطبيقها الخاص على أندرويد، وعلى الرغم من أن التطبيق قد تلقى بعض الإضافات المرحب بها خلال الأشهر الماضية، إلا أنه من المؤسف لا يدعم إضافة مهام مباشرة من تطبيق تقويم جوجل، لكن قد تتغيّر الأمور قريبًا، حيث كشف مطورو XDA عن تنشيط تكامل المهام يدويًا في أحدث إصدار من التقويم.

وبمجرد تشغيل الميزة، سترى خيار “مهمة” جديد متداخل خلف زر الإضافة في الأسفل من واجهة التقويم، وبالنقر فوقه ستلاحظ أن إنشاء المهام يعمل تمامًا مثل إنشاء أحداث التقويم، وستتمكن من إضافة عنوان واختيار وقت استحقاق المهمة، وفي أي قائمة يجب أن تظهر، مع تحديد الفاصل الزمني للتكرار إذا رغبت في ذلك، على أن يظهر بعد ذلك في جدول أعمالك مثل أي حدث آخر، مع وجود رمز Tasks صغير يميزه عن الإدخالات الأخرى، وهنا يمكنك تغيير اللون وصوت الإشعار إذا أردت.

بدوره أيضًا، سيعمل التكامل بشكل كامل حتى في حالة عدم تثبيت تطبيق Tasks على هاتفك، أخيرًا، من المتوقع جدًا ان يظهر هذا التكامل قريبًا جدًا، ولا يُعرف نية جوجل بهل ستُطلق التحديث عبر الخادم أو عبر تحديث يحتاج إلى تثبيت.

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