تسريب جديد يكشف عن تصميم وقدرات كاميرا هاتف سامسونج جالكسي S11 بلس

تسريب صورة جديدة تؤكد تصميم كاميرا هاتف جالكسي S11 بلس وقدراتها

أصبحت الجبهة الأولى والرئيسية الظاهرية للتنافس بين الشركات المصنعة للهواتف الذكية هي الكاميرا وعلى وجه الخصوص الكاميرا الخلفية وقدراتها العالية وعدساتها المتنوعة والتي أصبحت تزداد في العدد عام تلو الأخر.

في أخر التسريبات بما يخص هاتف جالكسي S11 القادم من سامسونج أظهر حساب التسريبات Ice universe صورة للكاميرا الخلفية لهاتف جالكسي S11 بلس بإحتوائها على ثلاث عدسات مختلفة.

وحسب المصدر فإن هنالك عدسة رئيسية بدقة 108 ميجا بكسل وأخرى Ultra Wide بفتحة غالق 2.4 وبدقة 12 ميجا بكسل وعدسة تكبير خاصة للالتقاط صوراً للعناصر الدقيقة مع مستشعر TOF للزيادة العمق في الصورة.

وفقاً لتغريدات Ice universe فإن كاميرا الهاتف ستكون قادرة على إخراج صورة بدقة عالية جداً سواء في الوضع الليلي أو في وضح النهار حيث ستعمل كاميرا الهاتف بتقنية جديدة تعمل على ضغط كل 9 بكسلات في في بكسل واحد، مع تسريبات أخرى سابقة دارت حول شاشة الهاتف التي ستكون بمعدل تردد 120 هيرتز والذي بطبيعة الحالة ستكون متوافقة مع بطارية كبيرة على الأغلب مما يعني أننا سنرى هاتفاً ببطارية جبارة أيضاً.

المصدر

Ice universe