انستجرام سيخبرك إذا كان المحتوى المنشور من فيس بوك خاطئ أو مخالف

تحديث جديد يصل تطبيق انستجرام سيخبر المستخدمين إذا كان المحتوى الذي تم مشاركته من فيس بوك مخالف أو لا.

أعلنت انستجرام عن عدة تحديثات للحد من المحتوى المخالف على المنصة، حيث كشفت عن أداة بالأمس تقوم بإخبار المستخدمين إذا كان وصف المنشور النصي مخالفًا للقوانين من عدمه حتى قبل نشره، والآن هناك ميزة أخرى ستخبر المستخدمين إذا كان المحتوى المنشور من تطبيق فيس بوك على المنصة خاطئ أم لا، والعكس صحيح؛ بمعنى أنه في حال تم تحديد المحتوى كمخالف على المكان الأصلي، فسيتم إخبار المستخدمين بذلك على التطبيق الثاني وإيقاف انتشاره.

هذا التحديث سيكون مشابهًا في الظهور على انستجرام وفيس بوك بطبيعة الحال وسيتيح خيار معرفة سبب تحديده كخاطئ للمستخدمين.

على العموم، قالت الشركة أنها ستقوم بحظر المستخدمين الذين يقومون بمخالفات متكررة من استخدام الوسوم (هاشتاغ) والظهور في تبويب الاستكشاف.

تأمل الشركة من هذه الخطوة للحد من مشاركة المحتوى الخاطئ أو المخالف بين منصاتها والمساهمة في سرعة انتشاره بين المستخدمين.

يُشار أن تحديد المنشورات ذات المحتوى الخاطئ سيتم بطريقة آلية من خلال تقنيات تحديد الصور المشابهة وأدوات تحديد المحتوى المخالف التي أعلنت فيس بوك عنها بداية العام، وهذا يعني إمكانية حدوث أخطاء، لكن في نفس الوقت سيؤدي إلى سرعة وقف المنشورات الخاطئة أو المخالفة التي يتم مشاركتها بين المنصات.

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