الآن انستجرام تكشف الوصف النصي المخالف حتى قبل نشره!

أعلنت انستجرام عن مستوى جديد من الذكاء الاصطناعي ومراقبة ما تكتبه على الخدمة، حيث ستقوم باكتشاف الوصف النصي للمنشورات والفيديوهات إن كانت تحوي عبارات مسيئة وتحذرك منها حتى قبل نشرها!.

وتعتمد انستجرام على مجموعة من الكلمات التي سبق الإبلاغ عنها ككلمات وصياغات مسيئة، وتقوم بالتعرف على محتوى الوصف النصي إن كان يتضمن كلمات مشابهة، ليحذرك منها على أنها تخالف بنود استخدام الخدمة من أجل تغييرها.

هذه الميزة مشابهة تماماً لما سبق إطلاقه هذا العام فيما يخص التعليقات، حيث كانت انستجرام تكتشف التعليق المسيء قبل نشره وتحذر المستخدم لاستبدال بعض الكلمات غير المناسبة.

تهدف انستجرام لجعل المنصة مكان آمن لنشر المحتوى بعيداً عن المخالفات كالتنمر، وسبق أن طبقت العديد من الإجراءات مثل تقليل انتشار وظهور المحتوى المخالف.

يذكر أن هذه الميزة ستتاح بدءاً من اليوم في عدة دول حول العالم، وخلال الأشهر القادمة ستتاح بكافة أنحاء العالم، ولا نعلم إن كانت تدعم فقط اللغة الإنكليزية.