أفضل تطبيقات وألعاب الهواتف الذكية خلال 10 سنوات

نشرت شركة App Annie المتخصصة بإحصائيات ودراسات التطبيقات والألعاب على الهواتف الذكية تقريرها الجديد الذي يغطي فترة السنوات العشر الماضية، لتخبرنا ما هي أكثر العناصر تحميلاً، وأين نقضي وقتنا أكثر وذلك للألعاب والتطبيقات، وعلى نظامي أندرويد و iOS.

لنبدأ مع أكثر التطبيقات تحميلاً خلال آخر 10 أعوام، فقد سيطرت فيس بوك بكافة تطبيقاتها على المراكز الأولى، بدءاً من شبكتها الاجتماعية إلى مسنجر وواتساب وانستجرام، وجاءت بعدها سناب شات خامساً ومن ثم سكايب ومؤخراً تيك توك ومتصفح UC وكان يوتيوب تاسعاً كونه متواجد افتراضياً في معظم الهواتف الجديدة وأخيراً تويتر.

وهكذا فإن 80% من أفضل التطبيقات تحميلاً هي أمريكية، والبقية صينية.

أما كيف يضيع وقتنا، فكانت التطبيقات الأكثر استهلاكاً للوقت أغلبها ترفيهية لاسيما مشاهدة الفيديو، وهذه المرة كانت أكثر تنوعاً لوجود دول كاليابان والسويد فيها.

لكن سيطرت الولايات المتحدة على المركز الثلاثة الأولى مثل نتفلكس وتطبيق التعارف Tinder وتطبيق الموسيقي باندورا، وبعده جاءت خدمة الفيديو الصينية للعملاقة Tencent وتطبيق الدردشة لاين وتطبيقات فيديو أخرى متنوعة مثل يوتيوب و HBO أو موسيقى مثل سبوتيفاي.

والآن لنتحدث عن الألعاب، حيث كانت القائمة متنوعة من حيث الدول، وسيطرت Subway Surfers الدنماركية على الترتيب وبعدها كاندي كراش و Temple Run 2، ومازالت الألعاب البسيطة للغاية مثل القط توم و Pou موجودة ضمن الترتيب.

أما من حيث استهلاك الوقت والإدمان، فقد اختلف الترتيب كلياً، لأن كلاش اوف كلانز كانت الأفضل وهذا يعود لطبيعة اللعبة وتميزت القائمة بوجود أسماء جديدة مقارنة بالسابقة، مع بقاء بعض الأسماء مثل كاندي كراش.

هذه الإحصائيات والترتيبات لا تعكس الصورة الحقيقية كاملة، حيث أن بعض التطبيقات قد تم إطلاقها خلال السنوات القليلة الماضية، ولم تكن موجودة منذ بداية العقد الماضي، ومع ذلك استطاعت الوصول لمركز مرموق من الانتشار، وهذا يجب أن يعطيها قوة أكبر.