آبل تطلق اشتراك سنوي بخدمة Arcade للألعاب

لو كنت ممن استخدموا خدمة ألعاب الموبايل من آبل الجديدة Arcade وأعجبتك حقاً، هناك الآن اشتراك سنوي بقيمة 49.99 دولار، لينضم للاشتراك الشهري بقيمة 4.99 دولار، بمعنى أنك تحصل على شهرين إضافيين مجاناً.

سعر الاشتراك السنوي نفسه لكن باليورو في دول الاتحاد الأوروبي، وسيكون في كندا 59.99 دولار أمريكي و في المملكة المتحدة 49.99 جنيه استرليني.

بهذه الطريقة فإن آبل تنتهج ما تفعله مع خدمات الاشتراكات المدفوعة لقاء المحتوى حيث توفر نفس الخصم تقريباً عند الشراء لفترة سنة كاملة. وآبل لديها خصم مشابه على خدمتي الموسيقى والتلفاز أيضاً.

ولو كنت مشترك حالياً بالاشتراك الشهري، يمكنك التحويل للاشتراك السنوي من متجر التطبيقات، أما لو كنت لم تشترك بعد فإنه سيظهر لك الاشتراك السنوي في شاشة الانضمام لأول مرة.

يذكر أن خدمة Apple Arcade توفر أكثر من 100 لعبة للعب بها على أجهزة آيفون وآيباد وحواسب الماك وحتى تلفاز آبل، وتعد آبل أن كل الألعاب في الخدمة مجانية حتى ضمنها لاتوجد عناصر مدفوعة، ويمكن مشاركة الحساب الواحد مع ستة أفراد من العائلة.